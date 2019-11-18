Выездной продажей удобрений воспользовалось более 5000 человек

БАКУ/Trend/ - На прошлой неделе в 12 районах Азербайджана была осуществлена очередная выездная продажа минеральных удобрений на льготных условиях, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства Азербайджана.

Выездная продажа удобрений в Хачмазском, Губинском, Шабранском, Сиязанском, Газахском, Агстафинском, Товузском, Шамкирском, Гаджикабулском, Саатлинском, Нефтчалинском и Сальянском районах в целом коснулась 339 жителей из 60 сел.

В целом, с 10 сентября по настоящее время выездной продажей удобрений успешно воспользовались 5205 граждан страны.

Министерство заявляет, что в правилах выездной продажи удобрений по льготным ценам изменений не происходило. Граждане могут воспользоваться 70-процентной скидкой по покупке минеральных удобрений, предоставив необходимые документы.

Напомним, с сентября ОАО ”Aqrolizing" осуществляет выездные продажи на льготных условиях сезонных минеральных удобрений в селах, расположенных в отдаленных от районного центра регионах.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)