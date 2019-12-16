ЕИБ поддерживает социально-экономическую инфраструктуру Грузии (Эксклюзив)

16 декабря 2019 18:34 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Грузооборот порта Поти достиг рекордного уровня в Грузии
Транспорт 17:54
В Грузии презентована новая инвестиционная стратегия
Бизнес 16:21
Среднемесячная заработная плата выросла в большинстве секторов Грузии
Бизнес 15:51
Грузинская компания по переработке лаврового листа работает исключительно на экспорт
Бизнес 15:21
В Грузии проходит конференция Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Грузия 14:49
Азербайджан экспортировал в Грузию более 140 тыс. тонн бензина и дизельного топлива
Энергетика 13:04
Лента новостей
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Политика 19:22
В Баку прошла презентация книг по древней истории и культуре Азербайджана
Общество 19:14
CinemaPlus отмечает день рождения с подарками, спрятанными в зале (ВИДЕО)
Интересное 18:47
Золотые азербайджанцы в Латвии - путешествие в мир сказки (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 18:35
Манипуляции радикальной оппозиции тяжелым состоянием Огтая Гюльалыева — ужасная грязь — депутат
Политика 18:27
В МИД Туркменистана состоялась церемония подписания совместной программы с ООН
Туркменистан 18:00
Нахчыванская фабрика расширяет ассортимент бакалейной продукции
Бизнес 17:56
Узбекистан установил лимит на правительственные кредиты
Бизнес 17:55
Грузооборот порта Поти достиг рекордного уровня в Грузии
Транспорт 17:54