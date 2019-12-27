Новый способ оплаты смарт карты “Azeriqaz” (ФОТО)

27 декабря 2019 14:55 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Заботясь об удобстве своих клиентов и работая над повышением уровня их удовлетворенности, Expressbank постоянно расширяет свою платежную и сервисную сеть для терминалов Expresspay.

В рамках сотрудничества с Порталом государственных латежей теперь можно легко осуществлять оплаты на смарт карту “Azeriqaz” через платежные терминалы Expresspay. Для пополнения баланса достаточно просто вставить в терминал смарт карту и загрузить сумму, на которую хотите пополнить баланс.

В настоящее время Expresspay является крупнейшей сетью платежных терминалов, предлагаемых банком, что позволяет производить различные виды государственных платежей. Так, клиенты могут оплачивать ипотечные платежи, штрафы ГДП, налоги, таможенные платежи и так далее. В общей сложности терминалы Expresspay предоставляют возможность оплаты более 300 различных видов услуг.

Expresspay - это уникальная система, которая включает в себя платежный терминал, веб-сайт и мобильное приложение для удобных и оперативных платежей.

Платежная система Expresspay продолжает предпринимать шаги по развитию и росту платежных терминалов для улучшения качества услуг, предоставляемых клиентам.

Expressbank, предлагающий широкий спектр банковских услуг и продуктов в направлении как розничной, так и корпоративной сфер, представлен сетью из 15 филиалов, расположенных по всей стране. Более подробную информацию об услугах банка клиенты могут получить по номеру Контакт центра 132, на официальном сайте банка, а также на официальных страницах банка в социальных сетях

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  • Новый способ оплаты смарт карты “Azeriqaz” (ФОТО)
  • Новый способ оплаты смарт карты “Azeriqaz” (ФОТО)
  • Новый способ оплаты смарт карты “Azeriqaz” (ФОТО)
  • Новый способ оплаты смарт карты “Azeriqaz” (ФОТО)
  • Новый способ оплаты смарт карты “Azeriqaz” (ФОТО)
  • Новый способ оплаты смарт карты “Azeriqaz” (ФОТО)
  • Новый способ оплаты смарт карты “Azeriqaz” (ФОТО)
  • Новый способ оплаты смарт карты “Azeriqaz” (ФОТО)
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