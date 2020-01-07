Количество сделок РЭПО в Азербайджане увеличилось

7 января 2020 17:56 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В январе-ноябре 2019 года Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана зарегистрировал 588 сделок РЭПО на сумму более чем 969,214 миллиона манатов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на статистические данные НДЦ.

Относительно аналогичного периода прошлого года общее количество сделок РЭПО выросло на 85 процентов, их доля в местной валюте увеличилась на 8,4 процента и составила 573 сделки (97,4 процента от общего количества), за счет резкого сокращения сделок в долларах - за весь период было заключено 15 таких сделок (3,2 процента), что в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общий объем зарегистрированных сделок РЭПО (в местной валюте - 962, 038 миллиона манатов и в долларах - 7,176 миллиона), вырос относительно периода январь-ноябрь 2018 года почти на 76 процентов. Доля сделок, заключенных в местной валюте, увеличилась на 73 процента и составила 99,25 процента от общего объема за счет сокращения объема зарегистрированных сделок в долларах почти в четыре раза.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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