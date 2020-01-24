Спрос на ноты Центробанка впятеро превысил предложение

24 января 2020 20:11 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Бакинская фондовая биржа провела в пятницу очередной аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) со сроком обращения в 252 дней, в ходе которого привлекла у азербайджанских банков 30 миллионов манатов, сообщает Trend со ссылкой на сообщение Бакинской фондовой биржи (БФБ).

Согласно информации, спрос в ходе аукциона превысил предложение в пять раз – 15 инвесторов подали 20 заявок на общую номинальную сумму в 151,87 миллиона манатов. Интервал ценовых предложений составил от 95,3289 до 97,2103 маната с доходностью в 4,1 процента.

Цена отсечения по конкурентным заявкам была установлена в размере 97,2103 маната (4,1 процента), средневзвешенная цена составила столько же. Объем размещенных по итогам аукциона нот составил 30 миллионов манатов.

Срок погашения нот – пятого октября 2020 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобрести ноты могут только банки.

Официальный курс на 24 января составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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