Минфин Азербайджана впервые разместил на рынке ценных бумаг гоcоблигации на сумму 10 миллионов манатов

БАКУ/Trend/ - Минфин Азербайджана 28 января 2020 года впервые успешно разместил на рынке ценных бумаг государственные облигации на сумму 10 миллионов манатов, с периодом оборота в пять лет. Об этом сообщил Trend глава пресс-службы министерства финансов Азербайджана Маис Пириев.

Пириев отметил, что по результатам аукциона, общая стоимость по номиналу заказов составила 50,5 миллиона манатов, что способствовало установлению на уровне 101,36 маната (при доходности 8,16 %) средней рассчитанной цены по заказам представленным инвесторами.

"Большой интерес к государственным ценным бумагам является показателем доверия инвесторов к манату и роста потребностей в долгосрочных и финансовых инструментах, выраженных в манатном эквиваленте.

В то же время этот выпуск, наряду с тем, что будет служить формированию более долгосрочной кривой доходности по государственным ценным бумагам, также сыграет роль опорного пункта (бенчмарк) для долгосрочных ценных бумаг, которые будут выпущены представителями частного сектора", - сказал Пириев.

( Автор: Матанат Насибова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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