БАКУ /Trend/ - Владельцы карт PASHA Bank Miles&Smiles получают подарки в Park Bulvar, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на банк.

В рамках совместной кампании, организованной PASHA Bank и Park Bulvar, держатели карт PASHA Bank Miles&Smiles, совершающие покупки в магазинах, ресторанах и развлекательных центрах, расположенных на территории торгового центра Park Bulvar, получат шанс выиграть ценные подарки. В список подарков входят: 2 билета туда-обратно от компании Turkish Airlines в одну из Европейских стран, купон от World Telecom на сумму 1500 AZN, карты PASHA Bank Miles&Smiles Black Edition стоимостью 250 AZN и т.д.

Подарки, предоставляемые победителям кампании

• 1-ое место – билет туда-обратно на двоих в одну из стран Европы; (Победитель может выбрать одну из этих стран: Австрия, Германия, Бельгия, Великобритания, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Голландия, Ирландия, Испания, Швеция, Швейцария, Италия, Исландия, Республика Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия)

• 2-ое место – подарочный купон от World Telecom на сумму 1500 AZN;

• 3-е место – подарочный купон от World Telecom на сумму 1000 AZN;

• 4 – 15-ые места - карта PASHA Bank Miles&Smiles Black Edition стоимостью 250 AZN;

• 16 – 20-ые места – подарочный купон от Greenwich в размере 100 AZN.

Условия кампании

- Для участия в кампании необходимо совершать оплаты в разных торговых объектах на территории Park Bulvar и зарабатывать дополнительные мили. 20 клиентов с наибольшей суммой оборотов по картам PASHA Bank Miles&Smiles на территории Park Bulvar будут объявлены победителями.

- Во время подсчёта оборота для выявления победителя, в случае одинакового оборота у нескольких клиентов, победителем будет считаться тот, кто раньше всех достиг этого оборота.

- Победитель должен удостовериться, что его или ее паспортный статус действителен, и должен выполнить все визовые требования для успешного завершения визового процесса. PASHA Bank и Turkish Airlines не принимают никакого участия в этом процессе.

- Подарочными билетами можно воспользоваться в течение 1 года после их получения.

- Резервация билетов, а также их вручение победителю пройдёт в Баку в офисе Turkish Airlines.

- Продление срока использования билетов или же сроков путешествия (утверждённые со стороны клиента) невозможно.

- Обмен билетов на наличные средства, изменение направления и трансфер невозможен.

- За дополнительные расходы багажа или другие дополнительные расходы со стороны победителя ни одна сторона (PASHA Bank и Turkish Airlines) не несет ответственности.

- Общие, медицинские и другие расходы также не покрываются со стороны PASHA Bank или Turkish Airlines.

- Turkish Airlines оставляет за собой право осуществлять свою политику на основе прав и правил в случае необходимости.

Сроки проведения кампании: 05.02.2020 - 01.05.2020

Сроки проведения кампании

05.02.2020 - 01.05.2020

Владельцы карт PASHA Bank Miles&Smiles получают подарки в Park Bulvar!

В рамках совместной кампании, организованной PASHA Bank и Park Bulvar, держатели карт PASHA Bank Miles&Smiles, совершающие покупки в магазинах, ресторанах и развлекательных центрах, расположенных на территории торгового центра Park Bulvar, получат шанс выиграть ценные подарки. В список подарков входят: 2 билета туда-обратно от компании Turkish Airlines в одну из Европейских стран, купон от World Telecom на сумму 1500 AZN, карты PASHA Bank Miles&Smiles Black Edition стоимостью 250 AZN и т.д.

Подарки, предоставляемые победителям кампании

• 1-ое место – билет туда-обратно на двоих в одну из стран Европы; (Победитель может выбрать одну из этих стран: Австрия, Германия, Бельгия, Великобритания, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Голландия, Ирландия, Испания, Швеция, Швейцария, Италия, Исландия, Республика Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия)

• 2-ое место – подарочный купон от World Telecom на сумму 1500 AZN;

• 3-е место – подарочный купон от World Telecom на сумму 1000 AZN;

• 4 – 15-ые места - карта PASHA Bank Miles&Smiles Black Edition стоимостью 250 AZN;

• 16 – 20-ые места – подарочный купон от Greenwich в размере 100 AZN.

Условия кампании

- Для участия в кампании необходимо совершать оплаты в разных торговых объектах на территории Park Bulvar и зарабатывать дополнительные мили. 20 клиентов с наибольшей суммой оборотов по картам PASHA Bank Miles&Smiles на территории Park Bulvar будут объявлены победителями.

- Во время подсчёта оборота для выявления победителя, в случае одинакового оборота у нескольких клиентов, победителем будет считаться тот, кто раньше всех достиг этого оборота.

- Победитель должен удостовериться, что его или ее паспортный статус действителен, и должен выполнить все визовые требования для успешного завершения визового процесса. PASHA Bank и Turkish Airlines не принимают никакого участия в этом процессе.

- Подарочными билетами можно воспользоваться в течение 1 года после их получения.

- Резервация билетов, а также их вручение победителю пройдёт в Баку в офисе Turkish Airlines.

- Продление срока использования билетов или же сроков путешествия (утверждённые со стороны клиента) невозможно.

- Обмен билетов на наличные средства, изменение направления и трансфер невозможен.

- За дополнительные расходы багажа или другие дополнительные расходы со стороны победителя ни одна сторона (PASHA Bank и Turkish Airlines) не несет ответственности.

- Общие, медицинские и другие расходы также не покрываются со стороны PASHA Bank или Turkish Airlines.

- Turkish Airlines оставляет за собой право осуществлять свою политику на основе прав и правил в случае необходимости.