Владельцы карт PASHA Bank Miles&Smiles получают подарки в Park Bulvar!
БАКУ /Trend/ - Владельцы карт PASHA Bank Miles&Smiles получают подарки в Park Bulvar, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на банк.
В рамках совместной кампании, организованной PASHA Bank и Park Bulvar, держатели карт PASHA Bank Miles&Smiles, совершающие покупки в магазинах, ресторанах и развлекательных центрах, расположенных на территории торгового центра Park Bulvar, получат шанс выиграть ценные подарки. В список подарков входят: 2 билета туда-обратно от компании Turkish Airlines в одну из Европейских стран, купон от World Telecom на сумму 1500 AZN, карты PASHA Bank Miles&Smiles Black Edition стоимостью 250 AZN и т.д.
Подарки, предоставляемые победителям кампании
• 1-ое место – билет туда-обратно на двоих в одну из стран Европы; (Победитель может выбрать одну из этих стран: Австрия, Германия, Бельгия, Великобритания, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Голландия, Ирландия, Испания, Швеция, Швейцария, Италия, Исландия, Республика Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия)
• 2-ое место – подарочный купон от World Telecom на сумму 1500 AZN;
• 3-е место – подарочный купон от World Telecom на сумму 1000 AZN;
• 4 – 15-ые места - карта PASHA Bank Miles&Smiles Black Edition стоимостью 250 AZN;
• 16 – 20-ые места – подарочный купон от Greenwich в размере 100 AZN.
Условия кампании
- Для участия в кампании необходимо совершать оплаты в разных торговых объектах на территории Park Bulvar и зарабатывать дополнительные мили. 20 клиентов с наибольшей суммой оборотов по картам PASHA Bank Miles&Smiles на территории Park Bulvar будут объявлены победителями.
- Во время подсчёта оборота для выявления победителя, в случае одинакового оборота у нескольких клиентов, победителем будет считаться тот, кто раньше всех достиг этого оборота.
- Победитель должен удостовериться, что его или ее паспортный статус действителен, и должен выполнить все визовые требования для успешного завершения визового процесса. PASHA Bank и Turkish Airlines не принимают никакого участия в этом процессе.
- Подарочными билетами можно воспользоваться в течение 1 года после их получения.
- Резервация билетов, а также их вручение победителю пройдёт в Баку в офисе Turkish Airlines.
- Продление срока использования билетов или же сроков путешествия (утверждённые со стороны клиента) невозможно.
- Обмен билетов на наличные средства, изменение направления и трансфер невозможен.
- За дополнительные расходы багажа или другие дополнительные расходы со стороны победителя ни одна сторона (PASHA Bank и Turkish Airlines) не несет ответственности.
- Общие, медицинские и другие расходы также не покрываются со стороны PASHA Bank или Turkish Airlines.
- Turkish Airlines оставляет за собой право осуществлять свою политику на основе прав и правил в случае необходимости.
Сроки проведения кампании: 05.02.2020 - 01.05.2020
Сроки проведения кампании
05.02.2020 - 01.05.2020
Владельцы карт PASHA Bank Miles&Smiles получают подарки в Park Bulvar!
В рамках совместной кампании, организованной PASHA Bank и Park Bulvar, держатели карт PASHA Bank Miles&Smiles, совершающие покупки в магазинах, ресторанах и развлекательных центрах, расположенных на территории торгового центра Park Bulvar, получат шанс выиграть ценные подарки. В список подарков входят: 2 билета туда-обратно от компании Turkish Airlines в одну из Европейских стран, купон от World Telecom на сумму 1500 AZN, карты PASHA Bank Miles&Smiles Black Edition стоимостью 250 AZN и т.д.
Подарки, предоставляемые победителям кампании
• 1-ое место – билет туда-обратно на двоих в одну из стран Европы; (Победитель может выбрать одну из этих стран: Австрия, Германия, Бельгия, Великобритания, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Голландия, Ирландия, Испания, Швеция, Швейцария, Италия, Исландия, Республика Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия)
• 2-ое место – подарочный купон от World Telecom на сумму 1500 AZN;
• 3-е место – подарочный купон от World Telecom на сумму 1000 AZN;
• 4 – 15-ые места - карта PASHA Bank Miles&Smiles Black Edition стоимостью 250 AZN;
• 16 – 20-ые места – подарочный купон от Greenwich в размере 100 AZN.
Условия кампании
- Для участия в кампании необходимо совершать оплаты в разных торговых объектах на территории Park Bulvar и зарабатывать дополнительные мили. 20 клиентов с наибольшей суммой оборотов по картам PASHA Bank Miles&Smiles на территории Park Bulvar будут объявлены победителями.
- Во время подсчёта оборота для выявления победителя, в случае одинакового оборота у нескольких клиентов, победителем будет считаться тот, кто раньше всех достиг этого оборота.
- Победитель должен удостовериться, что его или ее паспортный статус действителен, и должен выполнить все визовые требования для успешного завершения визового процесса. PASHA Bank и Turkish Airlines не принимают никакого участия в этом процессе.
- Подарочными билетами можно воспользоваться в течение 1 года после их получения.
- Резервация билетов, а также их вручение победителю пройдёт в Баку в офисе Turkish Airlines.
- Продление срока использования билетов или же сроков путешествия (утверждённые со стороны клиента) невозможно.
- Обмен билетов на наличные средства, изменение направления и трансфер невозможен.
- За дополнительные расходы багажа или другие дополнительные расходы со стороны победителя ни одна сторона (PASHA Bank и Turkish Airlines) не несет ответственности.
- Общие, медицинские и другие расходы также не покрываются со стороны PASHA Bank или Turkish Airlines.
- Turkish Airlines оставляет за собой право осуществлять свою политику на основе прав и правил в случае необходимости.