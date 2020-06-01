Азербайджанские аналитики: Brent может подорожать до $46

БАКУ /Trend/ - Растущие ожидания повышения спроса на нефть в мировой экономике приводят к росту цен на Brent, которая, если превысит уровень в 38 долларов, может достичь на этой неделе отметки в 46 долларов за баррель.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в еженедельной сводке азербайджанской инвестиционной компании InvestAZ.

Аналитики отмечают, что тенденция роста цен продолжится.

В центре внимания трейдеров находятся показатели по запасам нефти и бензина в США, которые будут опубликованы в среду в 18:30 по бакинскому времени

Аналитики InvestAZ представили также данные о ситуации на международных финансовых рынках и краткосрочные прогнозы.

Евро

Рост ожиданий по возобновлению экономической активности в еврозоне и принятие предложенной Еврокомиссией программы экономического развития в размере 750 миллиардов евро привели как к обострению американо-китайских отношений, так и к подорожанию евро. Согласно исследованиям, ценообразование на EUR/USD может продолжаться до 1,13 доллара.

Британский фунт стерлингов

Динамика понижения GBP/USD, достигнув 1,19 доллара за фунт, может ослабнуть на фоне ключевых показателей, связанных с секторами промышленности и услуг, которые будут раскрыты на этой неделе.

В центре внимания инвесторов также находятся переговоры с Европейским союзом на фоне экономического соглашения Брексита.

Курс GBP/USD также продолжает расти, и прогнозируется, что рост будет продолжаться до уровня 1,26 доллара за фунт.

Ожидается, что на фоне экономического соглашения Брексита переговоры между правительством Великобритании и Европейским союзом окажут сильное влияние на курс. Инвесторы будут особенно сосредоточены на фундаментальных показателях в промышленности, которые будут опубликованы в понедельник, а также в секторе услуг и строительства - в среду и четверг соответственно.

Турецкая лира

Снижение курса USD/TRY, наблюдаемое в течение последних недель, продолжается и может достичь уровня 6,97 турецких лир за доллар, если преодолеет планку в 6,84 турецких лир за доллар.

С большим интересом ожидаются и важные фундаментальные показатели Турции, которые будут опубликовано в среду в 11:00 по бакинскому времени.

Золото

Мировой экономический кризис приводит к тому, что спрос на золото на рынках цветных металлов чередуется с предложением, вызывая "сопротивление" на отметке в 1700 долларов за унцию (54,7 доллара/грамм). В ближайшей перспективе рост цены за унцию ожидается до отметки в 1651 доллар (53,1 доллара за грамм).

Цены на золото на биржах цветных металлов продолжают расти, и таким образом, цена за унцию может достичь 1740 долларов (56 долларов за грамм) и 1765 долларов (56,8 доллара за грамм).

Инвесткомпания отмечает, что вышеизложенные данные носят исключительно рекомендательный характер, и ЗАО InvestAz, исходя из вышесказанного, не несет никаких обязательств по осуществляемым инвестиционным операциям.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili