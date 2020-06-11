VISA и Центробанк Азербайджана начали кампанию по повышению числа бесконтактных платежей

БАКУ/Trend/ - Международная платформа платежных операций VISA начала совместную с Центральным банком Азербайджана кешбэк-кампанию, направленную на популяризацию бесконтактных платежей в стране во время пандемии.

Как сообщает Trend со ссылкой на VISA, по условиям кампании, для того чтобы получить кешбэк до 25 манатов, держатели карт Visa от банков Международный банк Азербайджана, Kapital Bank и Bank Respublika должны совершить минимум 10 бесконтактных платежей суммой от пяти манатов в течение одного месяца.

Кампания пройдет до 10 августа, а получение кешбэка будет проходить в два этапа.

«На сегодняшний день три банка в Азербайджане – Международный банк Азербайджана, Kapital Bank и Bank Respublika – запустили собственные мобильные кошельки, еще шесть банков находятся в процессе внедрения. Эти решения работают благодаря Visa Token Service – технологии, которая обеспечивает безопасную среду для развития инноваций в сфере электронной коммерции и мобильных платежей", - отмечает региональный менеджер Visa в странах Кавказского региона Кристина Дорош.

Напомним, что Visa впервые запустила данную технологию в Азербайджане в конце 2019 года, тем самым предложив банкам техническую возможность для развития мобильных бесконтактных кошельков.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

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