В Азербайджане собрали три четверти урожая ячменя

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане, по состоянию на 23 июня, с площади в 461,907 тысячи гектаров собраны 1,46 миллиона тонн зерновых, что составляет 45,7 процента урожая, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства Азербайджана.

В частности, с площади в 369 тысячи гектаров собраны три четверти урожая ячменя в объеме 860,97 тысячи тонн, пшеницы с 178,7 тысячи гектара собрано 594,37 тысячи тонн.

Средняя урожайность по ячменю составляет 30,4 центнера на гектар, по пшенице - 33,3 центнера на гектар. Средняя урожайность зерновых составляет 31,5 центнера на гектар.

Сбор зерновых продолжается в 22 районах.

Урожайность ячменя в Агдамском районе составляет примерно 36,4 центнера на гектар, Бейлаганском районе - 30,5 центнера на гектар, Бардинском - 39,8 центнера на гектар, Билясуварском - 32,3 центнера на гектар, Физулинском - 31,3 центнера на гектар, Имишлинском - 38,4 центнера на гектар, Нефтчалинском - 27,8 центнера на гектар, Саатлинском - 36,4 центнера на гектар, Сабирабадском - 37,9 центнера на гектар и Евлахском районе - 28,6 центнера на гектар.

В процессе сбора урожая задействованы 1 671 комбайн, из которых порядка 611 - комбайны, находящиеся на балансе районных подразделений ОАО "Aqrolizinq", а также примерно 918 комбайнов, находящихся в собственности физических и юридических лиц. Всего в процессе сбора урожая планируется задействовать более 1700 комбайнов.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili