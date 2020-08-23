Kapital Bank увеличит уставный капитал
БАКУ /Trend/ - Ведущий азербайджанский банк Kapital Bank увеличит уставный капитал, сообщает в среду Trend со ссылкой на Систему электронного раскрытия информации при Центральном банке Азербайджана.
Согласно опубликованному в Системе документу, уставный капитал компании будет увеличен за счет дополнительной эмиссии 1,614 миллиона привилегированных акций по номинальной цене в 12,39 манатов общей совокупностью на 20 миллионов манатов (8,8 процента).
Таким образом акционерный капитал банка увеличится с 225,85 миллиона манатов до 245,85 миллиона манатов.
Отметим, что Kapital Bank оказывает услуги населению в 101 филиалах и 14 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.
(автор: Эльдар Джанашвили)
Лента новостей
Хикмат Гаджиев: Азербайджан обеспечил конструктивное участие в переговорах по нагорно-карабахскому конфликту, но Армения продолжила ведение деструктивной политики
В Азербайджане за последние сутки выявлено 169 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 151 человек
Вышел в эфир фильм из цикла "Формулы власти", посвященный 75-летию ЮНЕСКО - проект Михаила Гусмана (ВИДЕО)
Госсекретарь: Румынская «Transgaz» может предоставить инфраструктуру для безопасных поставок азербайджанского газа в Европу