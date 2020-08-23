БАКУ /Trend/ - Ведущий азербайджанский банк Kapital Bank увеличит уставный капитал, сообщает в среду Trend со ссылкой на Систему электронного раскрытия информации при Центральном банке Азербайджана.

Согласно опубликованному в Системе документу, уставный капитал компании будет увеличен за счет дополнительной эмиссии 1,614 миллиона привилегированных акций по номинальной цене в 12,39 манатов общей совокупностью на 20 миллионов манатов (8,8 процента).

Таким образом акционерный капитал банка увеличится с 225,85 миллиона манатов до 245,85 миллиона манатов.

Отметим, что Kapital Bank оказывает услуги населению в 101 филиалах и 14 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.

(автор: Эльдар Джанашвили)