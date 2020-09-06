Xalq Bank увеличил прибыль

БАКУ /Trend/ - Xalq Bank завершил первые семь месяцев 2020 года с прибылью в размере 20,54 миллиона манатов, в то время как в аналогичный период прошлого года прибыль составила 18,29 миллиона манатов, сообщает Trend со ссылкой на финансовый отчет банка.

В годовом исчислении банк увеличил прибыль на 12,2 процента.

Согласно банковскому отчету, чистая процентная прибыль составила 46,77 миллиона манатов (рост за год на 6,7 процента) и была сформирована за счет процентных доходов в размере 62,28 миллиона манатов (сокращение за год - 1,5 процента) и процентных расходов в размере 11,56 миллиона манатов (рост за год на 5,6 процента).

Непроцентные доходы банка составили 19,8 миллиона манатов, увеличившись в годовом исчислении в почти в два раза. Непроцентные расходы на конец июля текущего года составили 28,7 миллиона манатов (рост на 4,4 процента). Операционная прибыль составила 37,8 миллиона манатов, из которой 12,7 миллиона манатов ушло на резервы, объем которых больше аналогичного показателя за первые семь месяцев 2019 года в 3,2 раза. Соответственно, прибыль после уплаты налогов в объеме 4,7 миллиона манатов, составила 20,54 миллиона манатов.