ЦБ Азербайджана прогнозирует инфляцию в 2021 г. на уровне 3,6-4%

БАКУ /Trend/ - По прогнозам Центрального банка Азербайджана (ЦБА) инфляция в Азербайджане по итогам 2020 года будет на уровне 2,8 - 3 процента. Как сообщает Trend, об этом на пресс-конференции заявил глава Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов.

«Согласно обновленным в октябре прогнозам по инфляции, в 2020 году в Азербайджане она прогнозируется в диапазоне 2,8-3 процента, а в 2021 году - на уровне 3,6-4 процента» - сказал он.

Отметим, что правление Центрального банка Азербайджана приняло решение с сегодняшнего дня оставить учетную ставку на уровне 6,5 процента, следующее рассмотрение пройдет 18 декабря этого года.

(Автор: Зейни Джафаров)