С начала года через системы международных денежных переводов проведено 793 млрд тенгe
За первые девять месяцев 2020 года совокупный объем денежных переводов через международные системы составил 793 млрд тенге, что на 3,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года, передает Trend со ссылкой на Нацбанк Казахстана.
Объем денежных переводов из Казахстана в другие страны увеличился на 16,6%, а из-за границы в Казахстан – сократился на 21,4%. Объем денежных переводов внутри страны увеличился на 10,6%.
Основная доля переводов денег за границу приходится на Российскую Федерацию, Кыргызстан, Узбекистан и Турцию. В Казахстан переводы денег преимущественно осуществлялись из Российской Федерации, Южной Кореи, Кыргызстана и Узбекистана. Средняя сумма перевода за границу – 317 тысяч тенге, в Казахстан – 219 тысяч тенге.
В Казахстане работает 6 систем международных денежных переводов: Contact, Faster, MoneyGram, Western Union, Золотая корона и ЮНИСТРИМ.