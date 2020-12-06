Около половины кредитов в Азербайджане приходится на сферу домашнего хозяйства

БАКУ/Trend/ - По состоянию на начало ноября 2020 года наибольшая доля кредитов в Азербайджане пришлась на сферу домашнего хозяйства, составив 45,8 процентов, сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Центробанка.

Объем кредитов в секторе домохозяйства увеличился на 5,2 процентов (334 миллиона манатов) по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, составив 6,765 миллиардов манатов.

Объем кредитов в сфере торговли и услуг на первое ноября 2020 года увеличился на 5,4 процентов (130,5 миллионов манатов) по сравнению с первым ноября 2019 года, составив 2,55 миллиарда манатов. Удельный вес от общего объема кредитных вложений в данный сектор составил 17,2 процентов.



Объем кредитов в сфере транспорта и связи составил 875,6 миллионов манатов, что эквивалентно 5,9 процентам от общего объема кредитов в реальном секторе. За год этот показатель сократился на 288,4 миллионов манатов. В сфере промышленности и производства в годовом исчислении отмечен рост кредитования на 323,5 миллиона манатов и на начало ноября кредитование этого сектора составляет 1,23 миллиарда манатов.

Распределение кредитного портфеля по сферам экономики (в млн. манат):

Сфера экономики: Объем кредитов, октябрь 2020 года Объем кредитов, октябрь 2019 года Доля (%), октябрь 2020 года Доля (%), октябрь 2019 года Торговля и услуги 2546,8 2416,3 17,2 16,7 Энергетика, химия и природные ресурсы 512,8 542,3 3,5 3,8 Сельское хозяйство и переработка 552,2 520,8 3,7 3,6 Строительство и имущество 432,3 399,9 2,9 2,8 Промышленность и сектор производства 1228,4 904,9 8,3 6,3 Транспорт и связь 875,6 1164 5,9 8,1 Домохозяйство 6765 6431 45,8 44,5

Отметим, что в целом объём кредитования реального сектора на первое ноября составляет 14,78 миллиардов манатов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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