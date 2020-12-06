Около половины кредитов в Азербайджане приходится на сферу домашнего хозяйства
БАКУ/Trend/ - По состоянию на начало ноября 2020 года наибольшая доля кредитов в Азербайджане пришлась на сферу домашнего хозяйства, составив 45,8 процентов, сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Центробанка.
Объем кредитов в секторе домохозяйства увеличился на 5,2 процентов (334 миллиона манатов) по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, составив 6,765 миллиардов манатов.
Объем кредитов в сфере торговли и услуг на первое ноября 2020 года увеличился на 5,4 процентов (130,5 миллионов манатов) по сравнению с первым ноября 2019 года, составив 2,55 миллиарда манатов. Удельный вес от общего объема кредитных вложений в данный сектор составил 17,2 процентов.
Объем кредитов в сфере транспорта и связи составил 875,6 миллионов манатов, что эквивалентно 5,9 процентам от общего объема кредитов в реальном секторе. За год этот показатель сократился на 288,4 миллионов манатов. В сфере промышленности и производства в годовом исчислении отмечен рост кредитования на 323,5 миллиона манатов и на начало ноября кредитование этого сектора составляет 1,23 миллиарда манатов.
Распределение кредитного портфеля по сферам экономики (в млн. манат):
|
Сфера экономики:
|
Объем кредитов, октябрь 2020 года
|
Объем кредитов, октябрь 2019 года
|
Доля (%), октябрь 2020 года
|
Доля (%), октябрь 2019 года
|
Торговля и услуги
|
2546,8
|
2416,3
|
17,2
|
16,7
|
Энергетика, химия и природные ресурсы
|
512,8
|
542,3
|
3,5
|
3,8
|
Сельское хозяйство и переработка
|
552,2
|
520,8
|
3,7
|
3,6
|
Строительство и имущество
|
432,3
|
399,9
|
2,9
|
2,8
|
Промышленность и сектор производства
|
1228,4
|
904,9
|
8,3
|
6,3
|
Транспорт и связь
|
875,6
|
1164
|
5,9
|
8,1
|
Домохозяйство
|
6765
|
6431
|
45,8
|
44,5
Отметим, что в целом объём кредитования реального сектора на первое ноября составляет 14,78 миллиардов манатов.
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)
Twitter: @jafarov_zeyni