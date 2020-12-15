Минфин Азербайджана разместил на аукционе государственные краткосрочные облигации

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 15 декабря 2020 года состоялся аукцион по размещению государственных краткосрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на сумму 20 миллионов манатов со сроком обращения 364 дня, сообщает во вторник Trend со ссылкой на биржу.

По данным БФБ, во время аукциона со стороны 17 инвесторов были представлены 25 заказов в ценовом диапазоне от 90,95 манатов (10 процентов) до 94,6 манатов (5,74 процентов).

В соответствии с решением министерства финансов цена отсечения облигаций была определена на уровне 94,38 манатов (5,99 процентов), а средневзвешенная цена - 94,4 манатов (5,96 процентов). Общая сумма заказов по номинальным ценам составила около 88,56 миллионов манатов, а объем размещения – 30 миллионов манатов.

Срок погашения облигаций: 14 декабря 2021 года.

Объем облигаций, предлагаемых эмитентом, может быть увеличен до 50 процентов, если в ходе аукциона государственные облигации превысят предложение спроса и цена будет удовлетворена эмитентом.

Отметим, что участники аукциона должны выполнить свои обязательства по покупке облигаций до 16 декабря 2020 года.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @jafarov_zeyni