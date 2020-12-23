На финансовом рынке наблюдается избыток валюты, а не ее дефицит - Эльман Рустамов

БАКУ /Trend/ - Текущий год прошел в условиях борьбы с пандемией коронавируса и мировая экономика сократилась.

Как сообщает в среду Trend, об этом на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

По его словам, согласно прогнозам, в следующем году мировую экономику также ожидает спад.

Рустамов добавил, что все эти события отразились и на Азербайджане, но в результате принятых незамедлительных мер в стране была обеспечена макроэкономическая стабильность.

Глава Центробанка отметил, что стратегические валютные резервы Азербайджана находятся на уровне 50 миллиардов долларов, а резервы ЦБА увеличились на три процента.

Относительно курса маната Рустамов подчеркнул, что в связи с этим нет никаких опасений.

"Стабильность валютных резервов в Азербайджане свидетельствует о том, что на рынке наблюдается избыток валюты, а не её дефицит", - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Зейни Джафаров)