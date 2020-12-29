Центробанк Азербайджана об основных направлениях денежной политики на будущий год

БАКУ /Trend/ - Политика денежно-кредитной и финансовой стабильности на 2021 год формируется в условиях высокой неопределенности экономической активности в мире.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), риски в основном связаны с эпидемиологической ситуацией и сохраняют потенциал воздействия на внешнюю и внутреннюю среду. С другой стороны, в связи с адаптацией экономики Азербайджана к низким нефтяным доходам в долгосрочном периоде, осуществлением крупных восстановительных работ на освобожденных в результате Отечественной войны территориях, а также быстрой реализацией новой стратегии развития, направленной на удвоение ВВП страны в ближайшие 10 лет, перед финансовым сектором сформировались большие вызовы.

В этом контексте поддержание стабильности макроэкономического и финансового сектора в 2021 году станет основой макроэкономической и макропруденциальной политики. Посредством обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности Центробанк будет поддерживать восстановление экономического роста.

В сообщении ЦБА говорится, что денежно-кредитная политика продолжит играть важную роль в обеспечении необходимых условий для устойчивого экономического роста, сосредоточив внимание на стабильности цен в следующем году. Также будут продолжены усилия по повышению устойчивости финансового сектора, развитию финансового посредничества и финансовых рынков.

Напомним, что ранее председатель Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов отметил, что финансовый сектор страны демонстрирует большую стабильность, чем прогнозировалось.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni