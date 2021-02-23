БАКУ /Trend/ - Между Турцией и Азербайджаном обеспечивается взаимное сотрудничество в сфере страхования.

Как сообщили Trend в ASA, состоялась онлайн-конференция между Ассоциацией страховщиков Азербайджана (ASA) и руководящим составом Турецкого страхового союза.

На встрече был обсужден план действий, который будет реализован на первом этапе в рамках сотрудничества в сфере страхования между двумя братскими странами.

"Открывая конференцию вступительным словом, председатель наблюдательного совета Ассоциации страховщиков Азербайджана Азер Алиев выразил удовлетворение тем, что взаимное сотрудничество между Турцией и Азербайджаном обеспечивается и в сфере страхования",- говорится в сообщении ассоциациии.

Он подчеркнул, что сотрудничество, созданное в рамках официального меморандума, подписанного в декабре прошлого года между двумя структурами, будет эффективным для страхового рынка обеих стран.

Председатель Турецкого страхового союза Атилла Бенли также высоко оценил это сотрудничество и отметил заинтересованность в динамичном обеспечении отношений на следующем этапе.

Исполнительный директор ASA Эльмар Мирсалаев подчеркнул, что считает необходимым как можно скорее составить план действий в рамках налаженного сотрудничества. Исполнительный директор отметил, что, согласно подписанному меморандуму, на первом этапе обмен кадрами и опытом может быть успешным.

Исполнительный директор Союза Озгур Обалы заявил, что предпримет все необходимые шаги для привлечения азербайджанских страховщиков к практике в Турции.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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