Фондовые торги в Гонконге открылись ростом котировок

Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже открылась в понедельник повышением основных котировок вслед за подъемом на рынке США. Индекс Hang Seng вырос на 264 пункта (0,91%) - до значения 29 362. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют данные этой площадки.

Лучшие результаты демонстрируют активы, связанные с финансовым и сырьевым секторами. Более чем на 6% подорожали акции китайских нефтегазовых компаний PetroChina и СNOOC на фоне роста цен на нефть. На 4,23% улучшил позиции британский банковский гигант HSBC - до 48,05 гонконгских доллара за бумагу ($6,2).

В положительной зоне также открылись торги на фондовых площадках материкового Китая и Тайваня. Улучшению деловой активности способствовал рост на фондовом рынке США в пятницу и принятие в субботу Сенатом Конгресса США пакета стимулирующих экономику мер в размере $1,9 трлн.