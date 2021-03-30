У Азербайджана достаточно ресурсов для поддержания равновесия валютного рынка – ЦБА

БАКУ /Trend/ - Процессы, происходящие в экономической и финансовой системе стран-партнеров Азербайджана, постоянно находятся в центре внимания Центрального банка.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в аккаунте в Twitter Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

По словам главы Центробанка Эльмана Рустамова, в Азербайджане сохраняется макроэкономическая стабильность, в том числе равновесие на валютном рынке, и наблюдается снижение долларизации.

Председатель ЦБА отметил, что тенденция роста мировых цен на нефть положительно сказывается на стабильности валютного рынка, улучшая платежный баланс и ожидания. Учитывая все указанные факторы, влияния падения турецкой лиры на курс маната не ожидается.

Эльман Рустамов подытожил, что у Азербайджана достаточно ресурсов для поддержания равновесия валютного рынка и текущей макроэкономической стабильности.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @jafarov_zeyni