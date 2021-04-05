PASHA Bank за 3 года значительно расширил кредитование МСБ в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В 2018-2020 годах PASHA Bank расширил процесс выделения кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ).

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал главный исполнительный директор и председатель правления PASHA Bank Талех Кязымов на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности банка в прошлом году и стратегическому периоду 2018-2020 годов.

По его словам, PASHA Bank принял решение выйти на рынок кредитования МСБ в 2018 году. Начиная с 2019 года кредитный портфель банка по МСБ превысил 150 миллионов манатов, что означает многократный рост.

Глава правления отметил, что число предпринимателей, обращающихся в PASHA Bank по вопросу кредитов, выросло до девяти тысяч.

Отметим, что PASHA Bank успешно реализовал стратегию на 2018-2020 годы, и его доля на рынке по объему активов в банковском секторе выросла с 13 до 17 процентов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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