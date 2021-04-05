В систему мгновенных платежей в Азербайджане интегрированы еще три банка

БАКУ /Trend/ - В рамках мер по расширению охвата системой мгновенных платежей в Азербайджане в нее интегрированы еще три банка.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центробанк (ЦБА).

По данным регулятора, Bank Respublika, Pasha Bank и Bank BTB предоставили своим клиентам возможность воспользоваться функциональностью системы мгновенных платежей.

Таким образом, физические, юридические лица и государственные органы получили возможность проведения расчетов в режиме 24/7 через упрощенные идентификаторы (FİN, мобильный номер, электронная почта) по банковским счетам.

Система мгновенных платежей, созданная ЦБА в рамках государственной программы по расширению цифровых платежей на 2018-2020 годы, утвержденной распоряжением за №508 Президента Азербайджана от 26 сентября 2018 года, была запущена первого октября 2020-го.

Отметим, что в эту платформу сегодня интегрированы 19 банков, Агентство государственного казначейства министерства финансов Азербайджана и ООО "Азерпочт".

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)