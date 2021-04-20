Манат укрепился к лире и стабилен к рублю

Финансы 20 апреля 2021 09:50 (UTC+04:00)
Манат укрепился к лире и стабилен к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 20 апреля установлен на уровне 1,7 и 2,0507 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют:

20 апреля 2021 г.:

19 апреля 2021 г.:

20 марта 2021 г.:

20 апреля 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0507

2,0328

2,0261

1,8482

0,0179

0,0246

0,2025

1 российский рубль

0,0223

0,0223

0,0162

0,0228

0

0,0061

-0,0005

1 турецкая лира

0,2099

0,2101

2,4306

0,2458

-0,0002

-2,2207

-0,0359

1 австралийский доллар

1,3252

1,3151

0,0229

1,0809

0,0101

1,3023

0,2443

1 аргентинский песо

0,0183

0,0183

0,2319

0,0258

0

-0,2136

-0,0075

1 белорусский рубль

0,6558

0,6551

1,3174

0,6965

0,0007

-0,6616

-0,0407

1 бразильский реал

0,3064

0,3042

0,0186

0,3248

0,0022

0,2878

-0,0184

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,6542

0,4628

0

-0,1914

0

1 южноафриканский ранд

0,1198

0,1192

0,3057

0,0904

0,0006

-0,1859

0,0294

100 южнокорейских вон

0,1529

0,1519

0,4628

0,1396

0,0010

-0,3099

0,0133

1 чешская крона

0,0791

0,0785

0,1154

0,0679

0,0006

-0,0363

0,0112

100 чилийских песо

0,2423

0,2415

0,1503

0,1991

0,0008

0,0920

0,0432

1 китайский юань

0,2617

0,2605

0,0775

0,2402

0,0012

0,1842

0,0215

1 датская крона

0,2758

0,2734

0,2365

0,2478

0,0024

0,0393

0,0280

1 грузинский лари

0,4944

0,4956

0,2611

0,5381

-0,0012

0,2333

-0,0437

1 гонконгский доллар

0,2189

0,2188

0,2725

0,2193

0,0001

-0,0536

-0,0004

1 индийская рупия

0,0228

0,0227

0,5101

0,0222

0,0001

-0,4873

0,0006

1 британский фунт стерлингов

2,3797

2,3538

0,2189

2,1216

0,0259

2,1608

0,2581

100 индонезийских рупий

0,0117

0,0117

0,0234

0,011

0

-0,0117

0,0007

100 иранских риалов

0,004

0,004

2,3667

0,004

0

-2,3627

0

1 шведская крона

0,2028

0,2009

0,0118

0,1701

0,0019

0,1910

0,0327

1 швейцарский франк

1,8593

1,8465

0,004

1,7573

0,0128

1,8553

0,1020

1 израильский шекель

0,5216

0,5184

0,1997

0,4737

0,0032

0,3219

0,0479

1 канадский доллар

1,3607

1,3592

1,8338

1,2087

0,0015

-0,4731

0,1520

1 кувейтский динар

5,6423

5,6388

0,5163

5,4525

0,0035

5,1260

0,1898

1 казахский тенге

0,004

0,0039

1,361

0,004

0,0001

-1,3570

0

1 киргизский сом

0,0201

0,02

5,6309

0,0208

0,0001

-5,6108

-0,0007

100 ливанских фунтов

0,1119

0,1122

0,004

0,1127

-0,0003

0,1079

-0,0008

1 малайзийский ринггит

0,413

0,4117

0,02

0,3881

0,0013

0,3930

0,0249

1 мексиканский песо

0,0858

0,0854

0,1123

0,0706

0,0004

-0,0265

0,0152

1 молдавская лея

0,0946

0,0949

0,413

0,0956

-0,0003

-0,3184

-0,0010

1 египетский фунт

0,1084

0,1084

0,0831

0,108

0

0,0253

0,0004

1 норвежская крона

0,2059

0,2028

0,0955

0,1634

0,0031

0,1104

0,0425

100 узбекских сомов

0,0162

0,0162

0,1084

0,0168

0

-0,0922

-0,0006

1 польский злотый

0,4501

0,447

0,1997

0,4085

0,0031

0,2504

0,0416

1 сингапурский доллар

1,2816

1,2753

0,4383

1,1963

0,0063

0,8433

0,0853

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

1,2661

0,4525

0

-0,8128

0,0008

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4384

2,4311

0,4533

2,3165

0,0073

1,9851

0,1219

1 тайваньский доллар

0,0605

0,0603

0,0598

0,0566

0,0002

0,0007

0,0039

1 таджикский сомони

0,1503

0,1503

0,1505

0,1659

0

-0,0002

-0,0156

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0608

0,0607

0,0614

0,0628

0,0001

-0,0006

-0,0020

100 японских иен

1,572

1,5644

1,561

1,5769

0,0076

0,0110

-0,0049

1 новозеландский доллар

1,2266

1,2144

1,2193

1,0295

0,0122

0,0073

0,1971

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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