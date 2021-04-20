Манат укрепился к лире и стабилен к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 20 апреля установлен на уровне 1,7 и 2,0507 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют: 20 апреля 2021 г.: 19 апреля 2021 г.: 20 марта 2021 г.: 20 апреля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0507 2,0328 2,0261 1,8482 0,0179 0,0246 0,2025 1 российский рубль 0,0223 0,0223 0,0162 0,0228 0 0,0061 -0,0005 1 турецкая лира 0,2099 0,2101 2,4306 0,2458 -0,0002 -2,2207 -0,0359 1 австралийский доллар 1,3252 1,3151 0,0229 1,0809 0,0101 1,3023 0,2443 1 аргентинский песо 0,0183 0,0183 0,2319 0,0258 0 -0,2136 -0,0075 1 белорусский рубль 0,6558 0,6551 1,3174 0,6965 0,0007 -0,6616 -0,0407 1 бразильский реал 0,3064 0,3042 0,0186 0,3248 0,0022 0,2878 -0,0184 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,6542 0,4628 0 -0,1914 0 1 южноафриканский ранд 0,1198 0,1192 0,3057 0,0904 0,0006 -0,1859 0,0294 100 южнокорейских вон 0,1529 0,1519 0,4628 0,1396 0,0010 -0,3099 0,0133 1 чешская крона 0,0791 0,0785 0,1154 0,0679 0,0006 -0,0363 0,0112 100 чилийских песо 0,2423 0,2415 0,1503 0,1991 0,0008 0,0920 0,0432 1 китайский юань 0,2617 0,2605 0,0775 0,2402 0,0012 0,1842 0,0215 1 датская крона 0,2758 0,2734 0,2365 0,2478 0,0024 0,0393 0,0280 1 грузинский лари 0,4944 0,4956 0,2611 0,5381 -0,0012 0,2333 -0,0437 1 гонконгский доллар 0,2189 0,2188 0,2725 0,2193 0,0001 -0,0536 -0,0004 1 индийская рупия 0,0228 0,0227 0,5101 0,0222 0,0001 -0,4873 0,0006 1 британский фунт стерлингов 2,3797 2,3538 0,2189 2,1216 0,0259 2,1608 0,2581 100 индонезийских рупий 0,0117 0,0117 0,0234 0,011 0 -0,0117 0,0007 100 иранских риалов 0,004 0,004 2,3667 0,004 0 -2,3627 0 1 шведская крона 0,2028 0,2009 0,0118 0,1701 0,0019 0,1910 0,0327 1 швейцарский франк 1,8593 1,8465 0,004 1,7573 0,0128 1,8553 0,1020 1 израильский шекель 0,5216 0,5184 0,1997 0,4737 0,0032 0,3219 0,0479 1 канадский доллар 1,3607 1,3592 1,8338 1,2087 0,0015 -0,4731 0,1520 1 кувейтский динар 5,6423 5,6388 0,5163 5,4525 0,0035 5,1260 0,1898 1 казахский тенге 0,004 0,0039 1,361 0,004 0,0001 -1,3570 0 1 киргизский сом 0,0201 0,02 5,6309 0,0208 0,0001 -5,6108 -0,0007 100 ливанских фунтов 0,1119 0,1122 0,004 0,1127 -0,0003 0,1079 -0,0008 1 малайзийский ринггит 0,413 0,4117 0,02 0,3881 0,0013 0,3930 0,0249 1 мексиканский песо 0,0858 0,0854 0,1123 0,0706 0,0004 -0,0265 0,0152 1 молдавская лея 0,0946 0,0949 0,413 0,0956 -0,0003 -0,3184 -0,0010 1 египетский фунт 0,1084 0,1084 0,0831 0,108 0 0,0253 0,0004 1 норвежская крона 0,2059 0,2028 0,0955 0,1634 0,0031 0,1104 0,0425 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,1084 0,0168 0 -0,0922 -0,0006 1 польский злотый 0,4501 0,447 0,1997 0,4085 0,0031 0,2504 0,0416 1 сингапурский доллар 1,2816 1,2753 0,4383 1,1963 0,0063 0,8433 0,0853 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 1,2661 0,4525 0 -0,8128 0,0008 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4384 2,4311 0,4533 2,3165 0,0073 1,9851 0,1219 1 тайваньский доллар 0,0605 0,0603 0,0598 0,0566 0,0002 0,0007 0,0039 1 таджикский сомони 0,1503 0,1503 0,1505 0,1659 0 -0,0002 -0,0156 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0608 0,0607 0,0614 0,0628 0,0001 -0,0006 -0,0020 100 японских иен 1,572 1,5644 1,561 1,5769 0,0076 0,0110 -0,0049 1 новозеландский доллар 1,2266 1,2144 1,2193 1,0295 0,0122 0,0073 0,1971

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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