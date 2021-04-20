Манат укрепился к лире и стабилен к рублю
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 20 апреля установлен на уровне 1,7 и 2,0507 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:
|
Курсы валют:
|
20 апреля 2021 г.:
|
19 апреля 2021 г.:
|
20 марта 2021 г.:
|
20 апреля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0507
|
2,0328
|
2,0261
|
1,8482
|
0,0179
|
0,0246
|
0,2025
|
1 российский рубль
|
0,0223
|
0,0223
|
0,0162
|
0,0228
|
0
|
0,0061
|
-0,0005
|
1 турецкая лира
|
0,2099
|
0,2101
|
2,4306
|
0,2458
|
-0,0002
|
-2,2207
|
-0,0359
|
1 австралийский доллар
|
1,3252
|
1,3151
|
0,0229
|
1,0809
|
0,0101
|
1,3023
|
0,2443
|
1 аргентинский песо
|
0,0183
|
0,0183
|
0,2319
|
0,0258
|
0
|
-0,2136
|
-0,0075
|
1 белорусский рубль
|
0,6558
|
0,6551
|
1,3174
|
0,6965
|
0,0007
|
-0,6616
|
-0,0407
|
1 бразильский реал
|
0,3064
|
0,3042
|
0,0186
|
0,3248
|
0,0022
|
0,2878
|
-0,0184
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,6542
|
0,4628
|
0
|
-0,1914
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1198
|
0,1192
|
0,3057
|
0,0904
|
0,0006
|
-0,1859
|
0,0294
|
100 южнокорейских вон
|
0,1529
|
0,1519
|
0,4628
|
0,1396
|
0,0010
|
-0,3099
|
0,0133
|
1 чешская крона
|
0,0791
|
0,0785
|
0,1154
|
0,0679
|
0,0006
|
-0,0363
|
0,0112
|
100 чилийских песо
|
0,2423
|
0,2415
|
0,1503
|
0,1991
|
0,0008
|
0,0920
|
0,0432
|
1 китайский юань
|
0,2617
|
0,2605
|
0,0775
|
0,2402
|
0,0012
|
0,1842
|
0,0215
|
1 датская крона
|
0,2758
|
0,2734
|
0,2365
|
0,2478
|
0,0024
|
0,0393
|
0,0280
|
1 грузинский лари
|
0,4944
|
0,4956
|
0,2611
|
0,5381
|
-0,0012
|
0,2333
|
-0,0437
|
1 гонконгский доллар
|
0,2189
|
0,2188
|
0,2725
|
0,2193
|
0,0001
|
-0,0536
|
-0,0004
|
1 индийская рупия
|
0,0228
|
0,0227
|
0,5101
|
0,0222
|
0,0001
|
-0,4873
|
0,0006
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3797
|
2,3538
|
0,2189
|
2,1216
|
0,0259
|
2,1608
|
0,2581
|
100 индонезийских рупий
|
0,0117
|
0,0117
|
0,0234
|
0,011
|
0
|
-0,0117
|
0,0007
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
2,3667
|
0,004
|
0
|
-2,3627
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2028
|
0,2009
|
0,0118
|
0,1701
|
0,0019
|
0,1910
|
0,0327
|
1 швейцарский франк
|
1,8593
|
1,8465
|
0,004
|
1,7573
|
0,0128
|
1,8553
|
0,1020
|
1 израильский шекель
|
0,5216
|
0,5184
|
0,1997
|
0,4737
|
0,0032
|
0,3219
|
0,0479
|
1 канадский доллар
|
1,3607
|
1,3592
|
1,8338
|
1,2087
|
0,0015
|
-0,4731
|
0,1520
|
1 кувейтский динар
|
5,6423
|
5,6388
|
0,5163
|
5,4525
|
0,0035
|
5,1260
|
0,1898
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,0039
|
1,361
|
0,004
|
0,0001
|
-1,3570
|
0
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,02
|
5,6309
|
0,0208
|
0,0001
|
-5,6108
|
-0,0007
|
100 ливанских фунтов
|
0,1119
|
0,1122
|
0,004
|
0,1127
|
-0,0003
|
0,1079
|
-0,0008
|
1 малайзийский ринггит
|
0,413
|
0,4117
|
0,02
|
0,3881
|
0,0013
|
0,3930
|
0,0249
|
1 мексиканский песо
|
0,0858
|
0,0854
|
0,1123
|
0,0706
|
0,0004
|
-0,0265
|
0,0152
|
1 молдавская лея
|
0,0946
|
0,0949
|
0,413
|
0,0956
|
-0,0003
|
-0,3184
|
-0,0010
|
1 египетский фунт
|
0,1084
|
0,1084
|
0,0831
|
0,108
|
0
|
0,0253
|
0,0004
|
1 норвежская крона
|
0,2059
|
0,2028
|
0,0955
|
0,1634
|
0,0031
|
0,1104
|
0,0425
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0162
|
0,1084
|
0,0168
|
0
|
-0,0922
|
-0,0006
|
1 польский злотый
|
0,4501
|
0,447
|
0,1997
|
0,4085
|
0,0031
|
0,2504
|
0,0416
|
1 сингапурский доллар
|
1,2816
|
1,2753
|
0,4383
|
1,1963
|
0,0063
|
0,8433
|
0,0853
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
1,2661
|
0,4525
|
0
|
-0,8128
|
0,0008
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4384
|
2,4311
|
0,4533
|
2,3165
|
0,0073
|
1,9851
|
0,1219
|
1 тайваньский доллар
|
0,0605
|
0,0603
|
0,0598
|
0,0566
|
0,0002
|
0,0007
|
0,0039
|
1 таджикский сомони
|
0,1503
|
0,1503
|
0,1505
|
0,1659
|
0
|
-0,0002
|
-0,0156
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0608
|
0,0607
|
0,0614
|
0,0628
|
0,0001
|
-0,0006
|
-0,0020
|
100 японских иен
|
1,572
|
1,5644
|
1,561
|
1,5769
|
0,0076
|
0,0110
|
-0,0049
|
1 новозеландский доллар
|
1,2266
|
1,2144
|
1,2193
|
1,0295
|
0,0122
|
0,0073
|
0,1971
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni