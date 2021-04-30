Манат укрепился к евро и рублю

Финансы 30 апреля 2021 09:52 (UTC+04:00)
Манат укрепился к евро и рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 30 апреля установлен на уровне 1,7 и 2,0602 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют:

30 апреля 2021 г.:

29 апреля 2021 г.:

30 марта 2021 г.:

30 апреля 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0602

2,0618

1,9998

1,8459

-0,0016

0,0604

0,2143

1 российский рубль

0,0227

0,0229

0,0225

0,0233

-0,0002

0,0002

-0,0006

1 турецкая лира

0,2067

0,2073

0,2055

0,2444

-0,0006

0,0012

-0,0377

1 австралийский доллар

1,323

1,3237

1,3009

1,1155

-0,0007

0,0221

0,2075

1 аргентинский песо

0,0182

0,0182

0,0185

0,0255

0

-0,0003

-0,0073

1 белорусский рубль

0,6647

0,6641

0,6478

0,6984

0,0006

0,0169

-0,0337

1 бразильский реал

0,3184

0,3181

0,294

0,3186

0,0003

0,0244

-0,0002

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1189

0,1194

0,1141

0,0936

-0,0005

0,0048

0,0253

100 южнокорейских вон

0,1532

0,1535

0,1499

0,1409

-0,0003

0,0033

0,0123

1 чешская крона

0,0796

0,0796

0,0766

0,0681

0

0,0030

0,0115

100 чилийских песо

0,2409

0,2436

0,2325

0,2036

-0,0027

0,0084

0,0373

1 китайский юань

0,2628

0,2627

0,2587

0,241

0,0001

0,0041

0,0218

1 датская крона

0,2771

0,2773

0,2689

0,2475

-0,0002

0,0082

0,0296

1 грузинский лари

0,4932

0,4929

0,5021

0,5297

0,0003

-0,0089

-0,0365

1 гонконгский доллар

0,219

0,219

0,2186

0,2193

0

0,0004

-0,0003

1 индийская рупия

0,023

0,0229

0,0233

0,0227

0,0001

-0,0003

0,0003

1 британский фунт стерлингов

2,3716

2,371

2,3418

2,1193

0,0006

0,0298

0,2523

100 индонезийских рупий

0,0118

0,0117

0,0117

0,0114

0,0001

0,0001

0,0004

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2029

0,204

0,1957

0,1726

-0,0011

0,0072

0,0303

1 швейцарский франк

1,8705

1,8682

1,8094

1,744

0,0023

0,0611

0,1265

1 израильский шекель

0,5234

0,5233

0,5103

0,4859

0,0001

0,0131

0,0375

1 канадский доллар

1,3854

1,3809

1,3501

1,2256

0,0045

0,0353

0,1598

1 кувейтский динар

5,6461

5,6446

5,6254

5,4871

0,0015

0,0207

0,1590

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 киргизский сом

0,0201

0,0201

0,02

0,0213

0

0,0001

-0,0012

100 ливанских фунтов

0,1124

0,1125

0,1124

0,1125

-0,0001

0

-0,0001

1 малайзийский ринггит

0,4142

0,4143

0,41

0,3937

-0,0001

0,0042

0,0205

1 мексиканский песо

0,0849

0,0854

0,0826

0,0715

-0,0005

0,0023

0,0134

1 молдавская лея

0,0957

0,0954

0,0944

0,0959

0,0003

0,0013

-0,0002

1 египетский фунт

0,1085

0,1085

0,1081

0,1079

0

0,0004

0,0006

1 норвежская крона

0,2074

0,2079

0,1988

0,1651

-0,0005

0,0086

0,0423

100 узбекских сомов

0,0162

0,0162

0,0162

0,0168

0

0

-0,0006

1 польский злотый

0,4512

0,4503

0,4285

0,4061

0,0009

0,0227

0,0451

1 сингапурский доллар

1,2818

1,283

1,261

1,2053

-0,0012

0,0208

0,0765

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4533

0,4523

0

0

0,0010

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4442

2,4388

2,4143

2,3187

0,0054

0,0299

0,1255

1 тайваньский доллар

0,0609

0,061

0,0596

0,0571

-0,0001

0,0013

0,0038

1 таджикский сомони

0,1503

0,1503

0,1505

0,166

0

-0,0002

-0,0157

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0614

0,0612

0,0608

0,0632

0,0002

0,0006

-0,0018

100 японских иен

1,5626

1,5649

1,5458

1,5959

-0,0023

0,0168

-0,0333

1 новозеландский доллар

1,2328

1,2329

1,1943

1,0441

-0,0001

0,0385

0,1887

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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