Манат укрепился к евро и рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 30 апреля установлен на уровне 1,7 и 2,0602 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют: 30 апреля 2021 г.: 29 апреля 2021 г.: 30 марта 2021 г.: 30 апреля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0602 2,0618 1,9998 1,8459 -0,0016 0,0604 0,2143 1 российский рубль 0,0227 0,0229 0,0225 0,0233 -0,0002 0,0002 -0,0006 1 турецкая лира 0,2067 0,2073 0,2055 0,2444 -0,0006 0,0012 -0,0377 1 австралийский доллар 1,323 1,3237 1,3009 1,1155 -0,0007 0,0221 0,2075 1 аргентинский песо 0,0182 0,0182 0,0185 0,0255 0 -0,0003 -0,0073 1 белорусский рубль 0,6647 0,6641 0,6478 0,6984 0,0006 0,0169 -0,0337 1 бразильский реал 0,3184 0,3181 0,294 0,3186 0,0003 0,0244 -0,0002 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1189 0,1194 0,1141 0,0936 -0,0005 0,0048 0,0253 100 южнокорейских вон 0,1532 0,1535 0,1499 0,1409 -0,0003 0,0033 0,0123 1 чешская крона 0,0796 0,0796 0,0766 0,0681 0 0,0030 0,0115 100 чилийских песо 0,2409 0,2436 0,2325 0,2036 -0,0027 0,0084 0,0373 1 китайский юань 0,2628 0,2627 0,2587 0,241 0,0001 0,0041 0,0218 1 датская крона 0,2771 0,2773 0,2689 0,2475 -0,0002 0,0082 0,0296 1 грузинский лари 0,4932 0,4929 0,5021 0,5297 0,0003 -0,0089 -0,0365 1 гонконгский доллар 0,219 0,219 0,2186 0,2193 0 0,0004 -0,0003 1 индийская рупия 0,023 0,0229 0,0233 0,0227 0,0001 -0,0003 0,0003 1 британский фунт стерлингов 2,3716 2,371 2,3418 2,1193 0,0006 0,0298 0,2523 100 индонезийских рупий 0,0118 0,0117 0,0117 0,0114 0,0001 0,0001 0,0004 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2029 0,204 0,1957 0,1726 -0,0011 0,0072 0,0303 1 швейцарский франк 1,8705 1,8682 1,8094 1,744 0,0023 0,0611 0,1265 1 израильский шекель 0,5234 0,5233 0,5103 0,4859 0,0001 0,0131 0,0375 1 канадский доллар 1,3854 1,3809 1,3501 1,2256 0,0045 0,0353 0,1598 1 кувейтский динар 5,6461 5,6446 5,6254 5,4871 0,0015 0,0207 0,1590 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 киргизский сом 0,0201 0,0201 0,02 0,0213 0 0,0001 -0,0012 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1125 0,1124 0,1125 -0,0001 0 -0,0001 1 малайзийский ринггит 0,4142 0,4143 0,41 0,3937 -0,0001 0,0042 0,0205 1 мексиканский песо 0,0849 0,0854 0,0826 0,0715 -0,0005 0,0023 0,0134 1 молдавская лея 0,0957 0,0954 0,0944 0,0959 0,0003 0,0013 -0,0002 1 египетский фунт 0,1085 0,1085 0,1081 0,1079 0 0,0004 0,0006 1 норвежская крона 0,2074 0,2079 0,1988 0,1651 -0,0005 0,0086 0,0423 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0162 0,0168 0 0 -0,0006 1 польский злотый 0,4512 0,4503 0,4285 0,4061 0,0009 0,0227 0,0451 1 сингапурский доллар 1,2818 1,283 1,261 1,2053 -0,0012 0,0208 0,0765 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4523 0 0 0,0010 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4442 2,4388 2,4143 2,3187 0,0054 0,0299 0,1255 1 тайваньский доллар 0,0609 0,061 0,0596 0,0571 -0,0001 0,0013 0,0038 1 таджикский сомони 0,1503 0,1503 0,1505 0,166 0 -0,0002 -0,0157 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0614 0,0612 0,0608 0,0632 0,0002 0,0006 -0,0018 100 японских иен 1,5626 1,5649 1,5458 1,5959 -0,0023 0,0168 -0,0333 1 новозеландский доллар 1,2328 1,2329 1,1943 1,0441 -0,0001 0,0385 0,1887

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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