Манат укрепился к евро и рублю
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 30 апреля установлен на уровне 1,7 и 2,0602 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:
|
Курсы валют:
|
30 апреля 2021 г.:
|
29 апреля 2021 г.:
|
30 марта 2021 г.:
|
30 апреля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0602
|
2,0618
|
1,9998
|
1,8459
|
-0,0016
|
0,0604
|
0,2143
|
1 российский рубль
|
0,0227
|
0,0229
|
0,0225
|
0,0233
|
-0,0002
|
0,0002
|
-0,0006
|
1 турецкая лира
|
0,2067
|
0,2073
|
0,2055
|
0,2444
|
-0,0006
|
0,0012
|
-0,0377
|
1 австралийский доллар
|
1,323
|
1,3237
|
1,3009
|
1,1155
|
-0,0007
|
0,0221
|
0,2075
|
1 аргентинский песо
|
0,0182
|
0,0182
|
0,0185
|
0,0255
|
0
|
-0,0003
|
-0,0073
|
1 белорусский рубль
|
0,6647
|
0,6641
|
0,6478
|
0,6984
|
0,0006
|
0,0169
|
-0,0337
|
1 бразильский реал
|
0,3184
|
0,3181
|
0,294
|
0,3186
|
0,0003
|
0,0244
|
-0,0002
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1189
|
0,1194
|
0,1141
|
0,0936
|
-0,0005
|
0,0048
|
0,0253
|
100 южнокорейских вон
|
0,1532
|
0,1535
|
0,1499
|
0,1409
|
-0,0003
|
0,0033
|
0,0123
|
1 чешская крона
|
0,0796
|
0,0796
|
0,0766
|
0,0681
|
0
|
0,0030
|
0,0115
|
100 чилийских песо
|
0,2409
|
0,2436
|
0,2325
|
0,2036
|
-0,0027
|
0,0084
|
0,0373
|
1 китайский юань
|
0,2628
|
0,2627
|
0,2587
|
0,241
|
0,0001
|
0,0041
|
0,0218
|
1 датская крона
|
0,2771
|
0,2773
|
0,2689
|
0,2475
|
-0,0002
|
0,0082
|
0,0296
|
1 грузинский лари
|
0,4932
|
0,4929
|
0,5021
|
0,5297
|
0,0003
|
-0,0089
|
-0,0365
|
1 гонконгский доллар
|
0,219
|
0,219
|
0,2186
|
0,2193
|
0
|
0,0004
|
-0,0003
|
1 индийская рупия
|
0,023
|
0,0229
|
0,0233
|
0,0227
|
0,0001
|
-0,0003
|
0,0003
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3716
|
2,371
|
2,3418
|
2,1193
|
0,0006
|
0,0298
|
0,2523
|
100 индонезийских рупий
|
0,0118
|
0,0117
|
0,0117
|
0,0114
|
0,0001
|
0,0001
|
0,0004
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2029
|
0,204
|
0,1957
|
0,1726
|
-0,0011
|
0,0072
|
0,0303
|
1 швейцарский франк
|
1,8705
|
1,8682
|
1,8094
|
1,744
|
0,0023
|
0,0611
|
0,1265
|
1 израильский шекель
|
0,5234
|
0,5233
|
0,5103
|
0,4859
|
0,0001
|
0,0131
|
0,0375
|
1 канадский доллар
|
1,3854
|
1,3809
|
1,3501
|
1,2256
|
0,0045
|
0,0353
|
0,1598
|
1 кувейтский динар
|
5,6461
|
5,6446
|
5,6254
|
5,4871
|
0,0015
|
0,0207
|
0,1590
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,0201
|
0,02
|
0,0213
|
0
|
0,0001
|
-0,0012
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0,1125
|
0,1124
|
0,1125
|
-0,0001
|
0
|
-0,0001
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4142
|
0,4143
|
0,41
|
0,3937
|
-0,0001
|
0,0042
|
0,0205
|
1 мексиканский песо
|
0,0849
|
0,0854
|
0,0826
|
0,0715
|
-0,0005
|
0,0023
|
0,0134
|
1 молдавская лея
|
0,0957
|
0,0954
|
0,0944
|
0,0959
|
0,0003
|
0,0013
|
-0,0002
|
1 египетский фунт
|
0,1085
|
0,1085
|
0,1081
|
0,1079
|
0
|
0,0004
|
0,0006
|
1 норвежская крона
|
0,2074
|
0,2079
|
0,1988
|
0,1651
|
-0,0005
|
0,0086
|
0,0423
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0168
|
0
|
0
|
-0,0006
|
1 польский злотый
|
0,4512
|
0,4503
|
0,4285
|
0,4061
|
0,0009
|
0,0227
|
0,0451
|
1 сингапурский доллар
|
1,2818
|
1,283
|
1,261
|
1,2053
|
-0,0012
|
0,0208
|
0,0765
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4523
|
0
|
0
|
0,0010
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4442
|
2,4388
|
2,4143
|
2,3187
|
0,0054
|
0,0299
|
0,1255
|
1 тайваньский доллар
|
0,0609
|
0,061
|
0,0596
|
0,0571
|
-0,0001
|
0,0013
|
0,0038
|
1 таджикский сомони
|
0,1503
|
0,1503
|
0,1505
|
0,166
|
0
|
-0,0002
|
-0,0157
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0614
|
0,0612
|
0,0608
|
0,0632
|
0,0002
|
0,0006
|
-0,0018
|
100 японских иен
|
1,5626
|
1,5649
|
1,5458
|
1,5959
|
-0,0023
|
0,0168
|
-0,0333
|
1 новозеландский доллар
|
1,2328
|
1,2329
|
1,1943
|
1,0441
|
-0,0001
|
0,0385
|
0,1887
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni