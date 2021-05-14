Диверсификация экономики может привести к повышению кредитного рейтинга Азербайджана – Unicapital

БАКУ /Trend/ - Продолжающиеся в Азербайджане экономические реформы и дальнейшая диверсификация экономики могут привести к повышению кредитного рейтинга страны до инвестиционного уровня "Baa3".

Об этом Trend сообщил руководитель отдела исследований и инвестиционного консультирования ОАО "Unicapital" Сеймур Ибадов.

По словам собеседника, недавнее решение международного рейтингового агентства Moody's о подтверждении рейтинга Азербайджана на уровне "Ba2–позитивный" дает основание полагать, что расходы страны сократятся, даже если будут привлечены дополнительные долги в случае необходимости.

"Это обстоятельство говорит еще и о том, что на следующих этапах суверенный рейтинг Азербайджана также может быть повышен", – заметил Сеймур Ибадов.

Было отмечено, что Moody's обосновало этот шаг тем, что предоставление позитивного прогноза может привести к улучшению устойчивости кредитного профиля страны за счет улучшения управления и, в частности, политической эффективности. Так, усовершенствование монетарной и макроэкономической политики приведет к обеспечению стабильности во время потрясений, возникших ввиду коронавирусной пандемии во внешнем и банковском секторах.

Также руководитель отдела исследований и инвестиционного консультирования Unicapital сказал, что наряду с рейтингом страны изменился и кредитный рейтинг SOCAR и пяти ведущих банков Азербайджана. Таким образом, рейтинги Международного банка Азербайджана, Kapital Bank, Xalq Bank, Bank Respublika и Bank of Baku были повышены до "позитивного".

"Повышение прогноза до "позитивного" уровня увеличивает вероятность повышения рейтинга и на дальнейших этапах", – подытожил Сеймур Ибадов.

Ранее Moody`s заявляло, что реальный рост ВВП Азербайджана в 2021 году составит 3,5 процента, и он будет подкреплен ослаблением связанных с коронавирусом ограничений, а также увеличением добычи нефти и газа. Отмечалось, что в ближайшие два-три года рост экономики Азербайджана составит в среднем около трех процентов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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