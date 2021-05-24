Поступления в госбюджет Азербайджана от кредитов иностранным государствам многократно превысили прогноз

Финансы 24 мая 2021 12:04 (UTC+04:00)
Поступления в госбюджет Азербайджана от кредитов иностранным государствам многократно превысили прогноз
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