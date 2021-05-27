В парламенте Азербайджана начались обсуждения по исполнению госбюджета за 2020 год
БАКУ /Trend/ - На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана сегодня обсуждается законопроект "Об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2020 год".
Как сообщает в четверг Trend, согласно законопроекту, доходы государственного бюджета страны за 2020 год составили 24,68 миллиарда манатов, расходы - 26,4 миллиарда манатов.
В результате дефицит бюджета составил 1,734 миллиарда манатов. На начало 2021 года остаток на едином казначейском счете приравнялся к 1,526 миллиарда манатов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Зейни Джафаров)
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