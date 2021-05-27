Азербайджан в 2020 г. полностью обеспечил выполнение всех социальных обязательств госбюджета - минфин

БАКУ /Trend/ - Несмотря на тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса, Азербайджан в прошлом году обеспечил выполнение всех социальных обязательств государственного бюджета.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал 27 мая министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2020 год" на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

По его словам, полностью обеспечено финансирование всех социальных проектов, предусмотренных на 2020 год.

По его словам, в настоящее время продолжается работа с вынужденными переселенцами, которые скоро вернутся в родные места.

"В прошлом году азербайджанским военнослужащим было предоставлено 485 квартир" - сказал Шарифов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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