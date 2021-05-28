Меры ЦБ по усилению иммунитета страхового рынка Азербайджана важны для его надежного развития – АСА

БАКУ /Trend/ - Меры Центрального банка Азербайджана (ЦБА), как регулятора местного страхового рынка, по капитализации страхового сектора, усилению его иммунитета к макроэкономическим шокам и отстранению участников, потерявших финансовую устойчивость, имеют важное значение с точки зрения надежного развития страхового рынка.

Об этом Trend сообщил исполнительный директор Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Эльмар Мирсалаев.

По его словам, аннулирование лицензий некоторых страховых компаний следует расценивать как шаг оздоровления, предпринятый с учетом реальных рыночных условий.

"Это очень своевременный шаг, так как местный страховой рынок находится в новой фазе своего развития", – сказал исполнительный директор АСА.

Было отмечено, что любой участник рынка, потерявший финансовую устойчивость, может оказать негативное влияние на динамику рыночной активности и общей доли рынка.

"В связи с этим следует положительно относится к соответствующим решениям по аннулированию лицензий во имя развития местного страхового рынка", – заметил Эльмар Мирсалаев.

В заключение исполнительный директор АСА добавил, что по итогам первого года деятельности ЦБА в качестве контролера местного страхового рынка можно сказать, что сектор вступил в новый этап развития.

Ранее исполнительный директор Ассоциации заявлял, что одним из важных вопросов, стоящих перед страховым сектором, является необходимость пересмотра тарифов и сумм платежей по многим страховым продуктам.

Напомним, что Ассоциация страховщиков Азербайджана прошла регистрацию 29 декабря 2006 года. На сегодня в Азербайджане действуют 20 страховых и одна перестраховочная компании.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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