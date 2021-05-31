Парламент Азербайджана принял во втором чтении законопроект об исполнении госбюджета-2020
БАКУ /Trend/ - На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) 31 мая был обсужден законопроект об исполнении государственного бюджета Азербайджана 2020 года.
Как сообщает в понедельник Trend, согласно законопроекту, доходы госбюджета составили 24,68 миллиарда манатов, а расходы превысили 26,4 миллиарда манатов.
В результате дефицит бюджета составил 1,734 миллиарда манатов. На начало 2021 года остаток на едином казначейском счете находился на уровне 1,526 миллиарда манатов.
После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят во втором чтении.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
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