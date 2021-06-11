США обеспокоены, что помощь странам может пойти на погашение их долгов перед КНР

Соединенные Штаты обеспокоены возможностью того, что предоставляемая странам с низким уровнем доходов финансовая помощь может пойти на погашение их задолженности перед Китаем. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявила министр финансов США Джанет Йеллен, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей американского Конгресса.

Законодатели спросили ее, что делает Минфин, чтобы американские и другие многосторонние фонды "не использовались государствами-должниками для погашения долга перед Китаем". "Я считаю, что это реальная проблема, особенно в контексте наших программ облегчения долгового бремени. Мы учредили инициативу по приостановке выплат по долгам и общий механизм, которые являются основой для сокращения и списания части задолженности, неприемлемой для стран с очень низким уровнем доходов", - ответила Йеллен.

При этом она подчеркнула, что облегчение долгового бремени бедных и развивающихся стран будет затруднено без нового финансирования со стороны Конгресса. Йеллен сообщила, что проект бюджета Минфина на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) включает около $1 млрд на помощь развивающимся странам в деле борьбы с изменением климата.