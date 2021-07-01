Начался период по уплате пенсионных взносов для туркменских предпринимателей

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане начался период по уплате пенсионных взносов для предпринимателей за первое полугодие 2021 года, сообщает Trend в четверг со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».

Отмечается, что пенсионные взносы уплачиваются в период с 1 июля по 15 августа текущего года согласно статье 23 закона Туркменистана «О государственном пенсионном страховании».

Ранее сообщалось, что в Туркменистане выросли на 10 процентов пенсии.

Увеличение размеров заработной платы, пенсий, государственных пособий и стипендий - это ежегодная мера, проводимая президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

В стране принят ряд законов и законодательно-нормативных актов в этой сфере. В их числе – Кодекс «О социальной защите населения».

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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