Минфин Азербайджана выставил на аукцион очередной транш гособлигаций

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на сумму 20 миллионов манатов со сроком обращения 728 дней, сообщает в среду Trend со ссылкой на биржу.

По данным БФБ, в ходе аукциона 10 инвесторов подали 19 заявок в ценовом диапазоне от 99,08 (6,5 процента) до 101,2 маната (5,35 процента).

В соответствии с решением министерства финансов, цена отсечения облигаций была определена на уровне 100 манатов (шесть процентов), а средневзвешенная цена – 100,16 маната (5,91 процента). Общая сумма заявок по номинальным ценам составила порядка 77,67 миллиона манатов, а объем размещения – 30 миллионов манатов.

Срок погашения ценных бумаг – четвертое июля 2023 года.

Отметим, что участники аукциона должны выполнить свои обязательства по приобретению облигаций до седьмого июля 2021 года.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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