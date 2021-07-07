С начала года бизнесу в Азербайджане выданы льготные кредиты почти на 25 млн манатов - министр

БАКУ /Trend/ - В январе - мае 2021 года Фонд развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана выдал через уполномоченные кредитные организации льготные кредиты на 24,9 миллиона манатов.

Как сообщает в среду Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Он отметил, что указанные кредиты направлены на финансирование 339 инвестиционных проектов. В результате реализации этих проектов появится возможность для создания до 700 рабочих мест.

Министр сообщил, что 79 процентов льготных кредитов, выданных по линии Фонда развития предпринимательства, пришлось на субъекты предпринимательства, осуществляющие деятельность в регионах Азербайджана, а 21 процент - в столице и прилегающих поселках.

"Около 37,6 процента кредитов пришлось на сферу производства и переработки промышленной продукции, 53,7 процента - на производство сельскохозяйственной продукции, а 8,7 процента - на развитие прочих отраслей", - написал Джаббаров.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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