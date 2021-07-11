Поступления в основной капитал Азербайджана от зарубежных инвестиций незначительно сократились

БАКУ /Trend/ - В первые пять месяцев 2021 года средства, направленные в основной капитал Азербайджана из иностранных предприятий и организаций, сократились на 3,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составили 1,95 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Госкомстата.

По данным ведомства, 90 процентов средств (1,752 миллиарда манатов), направленных в основной капитал из зарубежных стран и международных организаций, пришлись на долю инвесторов из Турции, Великобритании, США, Швейцарии, Норвегии, Японии, России, Ирана, Франции и Малайзии.

В целом на развитие социально-экономической сферы Азербайджана в январе – мае в основной капитал из всех финансовых источников было направлено 4,9 миллиарда манатов. Из них 3,39 миллиарда манатов, или 69,1 процента средств, пришлись на производственные площади, 1,14 миллиарда манатов (23,3 процента) – на зоны обслуживания, 371,6 миллиона манатов (7,6 процента) – на строительство домов.

Отметим, что на развитие социально-экономической сферы Азербайджана в прошлом году в основной капитал из всех финансовых источников было направлено 17,03 миллиарда манатов, что на 8,3 процента меньше, чем в 2019 году.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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