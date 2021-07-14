Совокупные активы азербайджанского Bank BTB сократились во II квартале
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Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов и инвалидам войны в поселке Ходжасан
На суде над армянскими террористами, пытавшими азербайджанских пленных, пострадавшие дали показания (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: В числе привлеченных к программе самозанятости свыше 5 тыс. членов семей шехидов и инвалидов войны
Президент Ильхам Алиев: Решаются вопросы занятости участников войны, и частный сектор положительно реагирует на наши призывы
Президент Ильхам Алиев: Государство обеспечило квартирами и частными домами 10 тыс. семей шехидов и инвалидов войны
Кабмин Азербайджана принял решение по вопросу работы общественного транспорта в дни праздника Гурбан
Кыргызстан впервые за 3 года исполнил бюджет за первое полугодие с профицитом в сумме 575,3 млн сомов
Следующее заседание суда над армянами, обвиняемыми в шпионаже против Азербайджана, состоится 26 июля (ФОТО)
В Азербайджане сертификат иммунитета будет бессрочным для получивших первую дозу вакцины от COVID-19
Сегодня свыше 21 тыс. абитуриентов сдадут вступительные экзамены в вузы по III группе специальностей