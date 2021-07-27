Банки Азербайджана значительно увеличили ипотечное кредитование

БАКУ /Trend/ - В июне 2021 года банками Азербайджана было выдано ипотечных кредитов на сумму 32,8 миллиона манатов, что на 75,4 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Центробанка (ЦБА).

По данным регулятора, только в июне было рефинансировано выданных банками ипотечных кредитов на сумму 39,1 миллиона манатов.

Среднемесячная сумма кредитов, выданных уполномоченными банками Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда, составила 54 338 манатов (в июне 2020 года – 51 781,3 маната), что является самым высоким показателем за весь период работы организации.

Средний срок погашения кредитов составил 282 месяца (рост на месяц по сравнению с июнем 2020 года).

Среднегодовая процентная ставка составила 6,32 процента против 6,42 процента годом ранее, а среднемесячная выплата - 380,1 маната (362,3 маната в июне 2020 года).

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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