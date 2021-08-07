Минфин Азербайджана выставит на торги процентные гособлигации на 10 млн манатов

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 10 августа 2021 года пройдет аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на общую сумму 10 миллионов манатов.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на биржу, на торги будут выставлены облигации номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 728 дней и доходностью шесть процентов.

Сроки оплаты процентов (при их наличии) назначены на восьмое февраля 2022 года, девятое августа 2022 года, седьмое февраля 2023 года и на восьмое августа 2023 года.

Срок оплаты по облигациям – восьмое августа 2023 года.

Андеррайтером выпуска является инвестиционная компания Pasha Kapital. В ходе торгов допускается прием неконкурентных ордеров на сумму, не превышающую 20 процентов от объема выпуска облигаций.

Отметим, что в целом на 2021 год министерство финансов Азербайджана планирует эмиссию 17 миллионов среднесрочных облигаций на общую сумму 1,7 миллиарда манатов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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