Стоимость азербайджанской нефти приблизилась к $71 за баррель

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери – Чираг – Гюнешли» (АЧГ), на базе CIF в итальянском порту Аугуста, 10 августа составила 70,97 доллара за баррель, что на 2,01 доллара больше предыдущего показателя, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 70,34 доллара за баррель, что на 2,01 доллара больше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку – Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 67,83 доллара за баррель, увеличившись относительно предыдущего показателя на 2,07 доллара.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 10 августа составила 71,69 доллара, что на 2,08 доллара больше предыдущего показателя.

Официальный курс на 11 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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