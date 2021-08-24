На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 46 сделок, передает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана.

Согласно информации, за иностранную валюту предприниматели из России, Швейцарии, Турции, Афганистана и Маршалловых островов приобрели полипропилен, автобензин, авиационный керосин, произведённые на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов.

Также, бизнесмены из Объединённых Арабских Эмиратов, Турции, Афганистана, Кыргызстана и Таджикистана закупили также сжиженный газ (ГК «Türkmengaz») и тяжелый вакуумный газойль, произведенный на Сейдинском нефтеперерабатывающем заводе.

Помимо этого, за иностранную валюту были реализованы флоатное листовое стекло, хлопчатобумажная пряжа, гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия и сухой экстракт солодкового корня. Страны-покупатели: ОАЭ, Турция, Украина, Сербия, Кыргызстан, Азербайджан, Казахстан. Общая сумма сделок составила свыше 31 миллиона 712 тысяч долларов США.

За манатные средства представители деловых кругов из Объединённых Арабских Эмиратов и Армении приобрели пряжу хлопчатобумажную на общую сумму более 39 миллионов 270 тысяч манатов ($11 миллионов).

На внутренний рынок отечественные бизнесмены закупили некондиционную полипропиленовую пленку, выработанную на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Сумма сделки составила 3 миллиона 700 тысяч манатов ($1 миллион), а за иностранную валюту приобрели портландцемент на сумму свыше 541 тысячи долларов США.