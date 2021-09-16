В Азербайджане оборот по онлайн-кассам нового поколения за год вырос более чем в 2 раза

Финансы 16 сентября 2021 17:07 (UTC+04:00)
В Азербайджане оборот по онлайн-кассам нового поколения за год вырос более чем в 2 раза
РЭЦ готов финансировать любые неэнергетические поставки в Азербайджан (Эксклюзив)
РЭЦ готов финансировать любые неэнергетические поставки в Азербайджан (Эксклюзив)
Турецкий порт BOTAS принял более 700 судов
Турецкий порт BOTAS принял более 700 судов
Турецкий порт Коджаэли перевалил более 45 млн тонн грузов
Турецкий порт Коджаэли перевалил более 45 млн тонн грузов
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