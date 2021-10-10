ЕБРР поддерживает расширение первого цифрового банка в Узбекистане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) поддерживает расширение TBC Bank Uzbekistan, первого цифрового банка в Узбекистане, сообщил Trend представитель ЕБРР.

Как передавал Trend ранее, ЕБРР и Международная финансовая корпорация (МФК) намерены приобрести акции TBC Bank Uzbekistan, дочерней компании грузинской TBC Bank Group, зарегистрированной на Лондонской фондовой бирже.

"Как банк развития мы имеем более широкий взгляд на каждую сделку с акциями по сравнению с упрощенным подходом к окупаемости инвестиций. Мы заботимся о конкурентоспособности, вовлеченности, добросовестном управлении, воздействии на окружающую среду и оцениваем эффективность наших инвестиций также и в соответствии с этими принципами. В данном конкретном случае мы поддерживаем расширение первого цифрового банка в Узбекистане", - сказал представитель банка.

По его словам, инвестиции будут поддерживать непрерывный рост деятельности TBC Bank Uzbekistan и продвигать международные стандарты корпоративного управления в этом секторе экономики Узбекистана.

"Они помогут увеличить долю частного сектора в банковском секторе страны, в котором доминируют государственные банки", - добавил представитель ЕБРР.

ЕБРР планирует приобрести до 20 процентов доли в TBC Bank Uzbekistan. Первый взнос составит 9,4 миллиона долларов с намерением поддержать увеличение капитала в течение 2022−2024 годов.

TBC Bank Uzbekistan — цифровой банк, который начал работу в Узбекистане в октябре 2020 года. Сегодня он работает через два смарт-филиала и 34 пункта связи с клиентами в 12 городах страны. Банк предоставляет инновационные финансовые продукты более чем 630 тысячам зарегистрированных пользователей.

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер: @vakilovfaxri