В Азербайджане будут усилены рамки политики и реформ по расширению безналичных платежей в 2022 году - Центральный банк
БАКУ/Trend/ - Рамки политики и реформ по расширению безналичных платежей в Азербайджане будут усилены в 2022 году, сообщает Trend со ссылкой на Центробанк.
Согласно данным, к 2022 году денежно-кредитная политика ЦБ будет направлена на обеспечение динамики инфляции в сторону целевого диапазона в условиях значительной неопределенности внешней среды и ее стабильного якоря в этом диапазоне в среднесрочной перспективе. Рамки политики и реформ будут усилены для обеспечения устойчивой стабильности в финансовом секторе, поддержки устойчивой и стабильной работы различных сегментов финансовых рынков, усиления роли финансового и банковского секторов в экономике и расширения безналичных платежей.
(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Эльдар Пашаев)
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