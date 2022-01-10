Банк Республика открыл новый филиал «Шеки» в современном концепте (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Банк Республика, один из ведущих банков страны, с целью предоставления клиентам и бизнес субъектам доступа к банковским услугам и продуктам открыл новый филиал в Шеки, оснащенный новейшими банковскими технологиями.

Присутствовавшие на открытии руководство исполнительной власти района, представители общественности и бизнесмены отметили, что открытие в Шеки филиала Банка Республика, входящего в пятерку крупнейших банков страны, имеет важное значение для поддержки предпринимательства, развития реального сектора, особенно сельское хозяйство, а также для создание новых рабочих мест.

Руководство Банка Республика отметило что, расширение филиальной сети в регионах является одной из стратегических целей Банка, новый филиал также будет поддерживать предпринимателей во всех сферах деятельности, а также предоставлять населению современные банковские продукты на выгодных условиях.

Таким образом, число филиалов Банка Республика достигло 26, общее количество центров обслуживания клиентов - 29. Новый филиал будет функционировать по адресу: город Шеки, проспект М.А. Расулзаде.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице Банка Республика или позвонив по номеру 144.