МВФ о влиянии обесценивания турецкой лиры на финансовую систему Азербайджана
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В БТА прокомментировали утверждения о якобы повышении стоимости проезда на ряде автобусных маршрутов
В Турции до конца 2022 г. сдадут в эксплуатацию еще одну высокоскоростную железную дорогу (Эксклюзив)
Турецкие солдаты в лагере для военнопленных на острове Наргин, выжили благодаря азербайджанским тюркам - Хулуси Акар
После Победы Азербайджана в Карабахе мы предпринимаем шаги для процесса нормализации на Кавказе - Чавушоглу