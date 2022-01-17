Официальный курс маната к мировым валютам на 17 января

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 17 января 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,9413 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на понедельник:

Валюты Курс 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,9413 1 австралийский доллар AUD 1,2251 1 аргентинский песо ARS 0,0164 1 белорусский рубль BYN 0,6587 1 бразильский реал BRL 0,3075 1 дирхам ОАЭ AED 0,4628 1 южноафриканский ранд ZAR 0,1103 100 южнокорейских вон KRW 0,1425 1 чешская крона CZK 0,0792 100 чилийских песо CLP 0,2074 1 китайский юань CNY 0,2669 1 датская крона DKK 0,2609 1 грузинский лари GEL 0,5516 1 гонконгский доллар HKD 0,2183 1 индийская рупия INR 0,0229 1 британский фунт стерлингов GBP 2,3254 100 индонезийских рупий IDR 0,0119 100 иранских риалов IRR 0,0040 1 шведская крона SEK 0,1884 1 швейцарский франк CHF 1,8593 1 израильский шекель ILS 0,5471 1 канадский доллар CAD 1,3556 1 кувейтский динар KWD 5,6271 1 казахский тенге KZT 0,0039 1 кыргызский сом KGS 0,0201 100 ливанских фунтов LBP 0,1126 1 малайзийский ринггит MYR 0,4064 1 мексиканский песо MXN 0,0837 1 молдавский лей MDL 0,0943 1 египетский фунт EGP 0,1081 1 норвежская крона NOK 0,1939 100 узбекских сомов UZS 0,0157 1 польский злотый PLN 0,4277 1 российский рубль RUB 0,0223 1 сингапурский доллар SGD 1,2606 1 саудовский риал SAR 0,4530 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,3934 1 турецкая лира TRY 0,1255 1 тайваньский доллар TWD 0,0617 1 таджикский сомони TJS 0,1509 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0607 100 японских йен JPY 1,4858 1 новозеландский доллар NZD 1,1563

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)