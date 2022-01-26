Миру предсказали наступление криптозимы

На мировом рынке скоро может наступить криптозима, предсказали аналитики, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Как сообщает CNBC, инвесторы начали оправляться от резкой распродажи активов, биткоин немного оправился после недавнего падения, но в будущем все может стать только хуже.

На рынке ждут повторения ситуации 2017 и 2018 годов, когда биткоин резко падал на 80 процентов по сравнению с историческими максимума. Со своей стороны бывший руководитель отдела криптографии Meta Дэвид Маркус уверен, что криптозима уже пришла. «Настало время снова сосредоточиться на решении реальных проблем, а не на прокачке токенов», — написал он в своем Twitter.

Противоположного мнения придерживается Надя Иванова из исследовательской компании L’Atelier. Она считает, что криптозима еще не пришла, а на рынке просто произошло охлаждение. «За последний год — особенно со всей шумихой на этом рынке — многие разработчики, похоже, были отвлечены легкой прибылью от спекуляций с NFT и другими цифровыми активами», — прокомментировала она.