Денежная база в Азербайджане незначительно выросла за год

БАКУ /Trend/ - Денежная база в Азербайджане по итогам июня 2022 года составила 15,652 миллиарда манатов, что на 5,17 процента, или 769,2 миллиона манатов превышает показатель предыдущего месяца, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

По данным регулятора, в годовом исчислении денежная база выросла на 10,13 процента, или 1,439 миллиарда манатов.

Денежная база в Азербайджане в июне 2021 года составила 14,213 миллиарда манатов.

Отметим, что денежная база включает в себя наличные и свободные банковские и обязательные резервы коммерческих банков, находящиеся в обращении.