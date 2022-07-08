Названы сроки принятия решения о внедрении цифровой нацвалюты в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Решение о внедрении цифрового тенге будет принято в Казахстане в конце 2022 года.

Об этом сообщили Trend в Национальном банке Казахстана.

Отметим, что в 2021 году Национальный банк Казахстана в тесном сотрудничестве с участниками финансового рынка, экспертным сообществом и международными партнерами реализовал пилотный проект "Цифровой тенге".

В 2022 году регулятор продолжил исследования выгод и издержек от возможного внедрения цифрового тенге. В настоящее время Нацбанк проводит работу по расширению технологической функциональности платформы и количественные экономические исследования.

В целях широкого вовлечения участников финансового рынка и других заинтересованных сторон в июне 2022 года запущена коллаборативная площадка Digital Tenge Hub, объединяющая все заинтересованные стороны для совместного исследования вопросов внедрения национальной цифровой валюты в Казахстане.

"До конца 2022 года в рамках исследования будут проанализированы технологические, экономические и регуляторные аспекты; оценка будет произведена с помощью технологических экспериментов, опросов, экономического моделирования и результатов обсуждений с участниками финансового рынка и экспертным сообществом", - отметили в Нацбанке.

В Нацбанке подчеркнули, что решение о внедрении цифрового тенге будет принято в конце 2022 года по результатам всестороннего исследования потенциальных выгод и рисков, проработки технологических аспектов, оценки влияния на денежно-кредитную политику и финансовую стабильность.